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ООН объявила о новом температурном рекорде в Антарктиде -18,3 градуса

, 18:53

ООН объявила о новом температурном рекорде в Антарктиде -18,3 градуса
Фото: соцсети

Регион входит в число территорий с самым быстрым потеплением на планете. За 50 лет средняя температура повысилась почти на три градуса. Об этом сообщает «PostNews».

Рекордное потепление произошло на Антарктическом полуострове еще 6 февраля 2020-го — только сейчас, после долгих проверок, эти показатели официально подтвердили во Всемирной метеорологической организации ООН.

Предыдущий рекорд — 17,5 градусов — зафиксировали пятью годами ранее.

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