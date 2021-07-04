ООН объявила о новом температурном рекорде в Антарктиде -18,3 градуса
4 июля 2021, 18:53
Регион входит в число территорий с самым быстрым потеплением на планете. За 50 лет средняя температура повысилась почти на три градуса. Об этом сообщает «PostNews».
Рекордное потепление произошло на Антарктическом полуострове еще 6 февраля 2020-го — только сейчас, после долгих проверок, эти показатели официально подтвердили во Всемирной метеорологической организации ООН.
Предыдущий рекорд — 17,5 градусов — зафиксировали пятью годами ранее.
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