Точка Немо в Тихом океане завалена космическим мусором

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4 июля 2021, 15:16

Фото: соцсети

В мире есть такие места, куда добраться почти нереально, их называют полюсами недоступности. Они есть на Северном и Южном полюсах, в Мировом Океане и на каждом континенте. Точка Немо — это точка в Тихом Океане, расположенная максимально далеко от какой-либо суши. Названа в честь героя романа Жюля Верна капитана Немо открывшим её хорватским учёным. Об этом сообщает «EverGreen».

Самый ближайший к Немо населённый пункт(точнее периодически приближающийся) находится в космосе и это – МКС. Из-за особенностей широты этой точки и орбиты МКС, время от времени, станция приближается к ней на 400 км. Три ближайшие точки суши находятся в 2688 километрах.

Ну и самое интересное, что это место захоронения изживших себя космических кораблей, ведь людей здесь не найти, а судоходство и вовсе запрещено.

Именно сюда из космоса падает космический транспорт. Хотя при входе в атмосферу и сгорает часть конструкций, но, тем не менее, обломки сотен корпусов лежат здесь, на дне Океана. Это своеобразное космическое кладбище на Земле самим своим существованием навивает грустные мысли о том, что даже самая отдаленная точка планеты, казалось бы, не доступная человеку, находится под его разрушающим воздействием.

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