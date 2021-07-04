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Ученые будут спасать популяцию рыб с помощью робототехники

, 12:43

Ученые будут спасать популяцию рыб с помощью робототехники
Фото: соцсети

В Центре нейротехнологий и машинного обучения Балтийского университета создан ходовой макет подводного биоморфного робота-тунца. Он предназначен,  чтобы управлять движением косяков рыб в случае экологической катастрофы. «Цифровой двойник живого организма» сможет воспроизводить принципы движения, навигации и взаимодействия с живыми организмами в естественной среде, как это задумано самой природой. Об этом сообщает «Зеленая Россия».

«Представьте, что в океане произошла экологическая катастрофа, например, разлив нефти. В таком случае робот способен в качестве лидера или условного хищника увести косяк рыб в безопасное место», — пояснил руководитель проекта профессор Виктор Казанцев. Сотрудники БФУ также планируют создать робота-щуку и робота-угря.

Сохранение биоразнаобразия на планете сейчас стоит очень остро. Города «наступают» на природу сокращая ареолы обитания животных, птиц и насекомых. В морях такая же ситуация. Навигация, в том числе и круизная зачастую является убийцей крупных рыб и не только. В Италии уже создали новую маркировку для кораблей - «безопасно для китов», где корабли будут отслеживать их местонахождение и избегать столкновения. Ученые проанализировали смертность китов и пришли к выводу, что у большинства китов выброшенных на берег травмы от столкновения с судами.

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