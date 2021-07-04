Атомный ледокол «Ямал» впервые в этом году сопроводил вдоль Севморпути газовый танкер в восточном направлении

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4 июля 2021, 12:02

Фото: соцсети

Один из самых мощных кораблей в мире атомный ледокол «Ямал» впервые в этом году сопроводил вдоль Северного морского пути газовый танкер «Николай Урванцев» в восточном направлении. «Ямал» проложил ледяной канал длиной 220 морских миль. Ледокольная проводка потребовалась танкеру-газовозу для безопасного прохождения одного из сложнейших участков плавания в акватории Севморпути. Об этом сообщает «Арктика онлайн».

Пролив Матиссен, является одним из самых узких мест в Арктике, при его прохождении требуется максимальная концентрация внимания всего экипажа — отметил первый заместитель генерального директора «Атомфлота» Леонид Ирлица.

Несмотря на то, что зимне-весенняя навигация по Севморпути закончилась, толщина льда в проливе Вилькицкого достигает полутора метров, в некоторых местах поверхность покрыта ледяными холмами.

Атомный ледокол «Ямал» — один из самых мощных кораблей в мире, способный преодолеть самый толстый и крепкий лед. Уникальный корабль оснащен сложнейшим современным оборудованием.

Освоение Арктики – это задача не из простых. А создание Северного морского пути, только России по зубам, несмотря на всестороннее резкое желание участвовать в этом проекте. Сейчас, происходит таяние льдов в Арктике и потепление климата Земли. В морях и океанах температура тоже повышается, так что новый морской путь становится актуальней и проще.

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