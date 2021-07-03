В Атлантике родился первый ураган нового сезона

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3 июля 2021, 13:35

Фото: соцсети

В этом году пятый по счету, из получивших имя с начала сезона, тропический шторм «Эльза», усилился до категории урагана. Ураган родился в Атлантике и в ближайшие дни пойдёт в сторону Пуэрто-Рико, затем в Гаити, далее в Доминикану, и Ямайку на Кубу, и по территории американских штатов Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролина, где к исходу среды, 7 июля, он должен прекратить своё существование. Об этом сообщает метеослужба Фобос.

Добавим, что наиболее сильным влияние урагана ожидается на территории островных государств, там возможны нагонные наводнения с повышением уровня воды до 3-5 футов (до 1-1,5 м), сильные дожди, с общим количеством выпавших осадков около 100-200 мм, а местами и до 350 мм. Сильный ветер и большое количество осадков могут также спровоцировать оползни. Ну а к материковой территории США «Эльза» подойдёт вечером в понедельник, 5 июля, ослабев до уровня тропического шторма. Отметим, что первый ураган рекордно сильного сезона 2020 года, появился в Атлантике лишь 25 июля.

Что касается России, сейчас сложная обстановка в Якутии, практически всё заволокло дымом от непрекращающихся лесных пожаров. На Амуре, наводнение превысило рекордную отметку подъема воды 2013 года, ущерб исчисляется миллионами рублей. В Крыму сильные дожди просто смыли набережную Ялты, сейчас идут восстановительные работы. По данным метеослужб в центральную часть России идёт сильная засуха. Изменение климата, точнее, его потепление отражается на всей территории планеты. Увеличение числа пожаров, засуха, наводнения, ливни и ураганы – это все последствия изменения температур.

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