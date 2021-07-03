Три байкальских нерпёнка были обнаружены сантехниками в подвале Новокуйбышевска

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3 июля 2021, 12:51

Фото: соцсети

Жизнь подкинула готовый сюжет для фильма. В Новокуйбышевске сантехники полезли к своим трубам в подвал, и внезапно увидели свет в конце тоннеля. Каково же было изумление мужиков, когда они обнаружили, что тусклые лампочки освещают подземный бассейн, в котором мечутся огромные жуткие тени. Выяснять самостоятельно что происходит мужики не стали - а то мало ли, так и останешься в этом подвале - и позвонили своему начальству. Об этом сообщают «Выводы на чистоту».

В итоге выяснилось, что в подвале плавали три нерпенка, выловленных в Байкале. Хозяина животных отыскали - им оказался артист передвижного цирка «Экстрим-Арена» Денис Тихонов. По его словам, в цирке сломались рефрижераторы, поэтому пришлось срочно искать хоть какую-то передержку для нерпят - причем холодную, потому что на улице было плюс 35. Найти в экстренной ситуации удалось только этот подвал.

Но куда больше вопросов вызывает вопрос происхождения нерпят. Как выяснилось, в Новокуйбышевск их привезли из Самары, туда - из Москвы, а в столицу нерпят доставили из Улан-Удэ. Причем в начале пути малышей было четверо, но один в дороге умер.

Как только информация просочилась в СМИ, у нерпят не побывал только ленивый. Прокуратура начала проверку происхождения животных, а для них пока общественники сумели отыскать более подходящее помещение. Перевозили несчастных нерпят в деревянных ящиках без воды в багажнике обычного автомобиля.

Кстати, журналисты попытались выяснить, где же в Улан-Удэ так легко направо и налево продают байкальских нерп - но так и не нашли концов у этой истории. Потому что хотя байкальская нерпа до сих пор не внесена в основной (правовой) раздел Красной книги и указана только в «перечне животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде», но её промысел запрещён с 1980 года.

Только в этом году расследовалось два жутких случая с массовым убийством байкальских нерп. Первый, на берег выбросило около 150 мертвых нерп, ученые в ужасе фиксировали каждое тело, тогда решили, что нерпы погибли из-за рыбацких сетей. Второй, около тридцати нерп были найдены мертвыми, многие из них были без кожи. Кожу снимают браконьеры из-за ценного меха.

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