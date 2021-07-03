В Мексиканском заливе вспыхнул подводный пожар

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3 июля 2021, 11:58

Фото: соцсети

В Мексиканском заливе загорелся подводный трубопровод государственной нефтегазовой компании Pemex. Инцидент произошел у побережья города Сьюдад-дель-Кармен в штате Кампече на юго-востоке страны. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что под водой пылает огонь, который пытаются потушить с кораблей. Об этом сообщает «Экологическая вахта».

По предварительным данным, причиной пожара стала утечка, вызванная неисправностью одного из клапанов, который залегает на глубине 78 метров. В тушении огня задействованы три вспомогательных судна. Они поливают горящий участок водой, чтобы сдержать распространение пожара.

Сведений о жертвах или пострадавших нет. Не возникло и необходимости эвакуировать персонал, находящихся рядом с местом происшествия добывающих платформ. Сейчас в компании занимаются анализом возможных причин происшествия.

Нечто подобное случается и у нас, так например этой зимой у нас горел участок реки Обь. Кадры видео об этом инциденте разнеслись по сети интернет. Тогда, Росприроднадзор отреагировал мгновенно. Ну а просто об утечках и разливах нефти или выбросах неочищенных стоков, я даже говорить не буду, такие случаи происходят каждый день и виноват в этом человек прямоходящий - безрукий, человек - безответственный и человек - неумелый. Потому что, последствия для природы от этих действий катострофичные.

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