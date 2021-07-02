Первый в мире зоопарк с дополненной реальностью появится в Бристоле

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2 июля 2021, 20:13

Фото: соцсети

Этические проблемы, связанные с зоопарками, существуют уже давно. Поэтому решение оставить в покое диких животных и обратиться к современным технологиям — единственно верное. Об этом сообщает «ШЭР».

Технология дополненной реальности позволит посетителям не только увидеть животных в естественной среде обитания, но и взглянуть на мир под другим углом — например, посмотреть глазами муравья на гигантских улиток и мокриц.

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