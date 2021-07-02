Горы пластикового мусора нашли в Арктике участники экспедиции «Арктический плавучий университет – 2021»

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2 июля 2021, 19:37

Фото: соцсети

Экспедиция на ледоколе «Михаил Сомов» посетила архипелаг Новая Земля и Землю Франца-Иосифа. Учёные брали пробы воды и обнаружили в арктических водах более теплые и соленые воды из Атлантики. Процесс «атлантификации» вод наиболее ярко виден в Баренцевом море. Теперь специалисты будут выяснять, как именно он влияет на эту часть Арктики. Об этом сообщает «Зелёная Россия».

Тёплые воды из Атлантики также несут в Арктику мусор. Почти все загрязнения на побережье островов Земли Франца-Иосифа и Новой Земли — это пластик. Судя по составу, значительная часть его попадает на побережье с судов.

Для необитаемых островов количество мусора очень большое: например, на ста метрах пляжа на мысе Желания на севере Новой Земли было обнаружено более тысячи фрагментов пластикового мусора. Разноцветные кусочки пластика привлекательны для птиц и животных. Часть мусора была поклевана, погрызена песцами — таким образом, пластик уже вовлекается в пищевую цепь даже на необитаемых территориях.

На острове Белл Земли Франца-Иосифа, где мусор собирали впервые, 100% собранного мусора было пластиком.

Загрязнение пластиком морей и океанов – это огромная проблема. В море, только сейчас уже известно шесть плавающих пластиковых островов. Ученые бьют тревогу, если загрязнение останется на прежнем уровне, то к 2050 году, в океане пластика будет больше чем рыбы. Даже в Марианской впадине, самом глубоком месте на планете нашли пластиковый мусор. Между тем, ученые уже доказали, что поглощение человеком пластика, через рыбу или любой продукт, ведет к дисфункциям и проблемам с рождаемостью.

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