Россиянам запретят использовать покрышки не по назначению

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2 июля 2021, 13:39

Народные умельцы делают из автопокрышек красивые вазоны, ограждения, спортивные объекты. Однако в одном из разделов ГОСТа указано, что шины относятся к 4-й категории опасных отходов. Они оказывают негативное влияние на экологическую систему. При высокой жаре уровень негативного влияния увеличивается в несколько раз.



В Минприроды подтвердили, что покрышки нельзя использовать в декоративных целях. Также их нельзя закапывать в землю для утилизации. Они очень долго разлагаются. Жители Красноярского края особо возмущены новым требованием. Никого не волнует уровень загрязнения воздуха от ТЭЦ Алюминиевого завода, который чадит много больше покрышек.



В ряде городов страны уже приступили к демонтажу покрышек с клумб многоквартирных домов. К примеру, в Костроме уже убрали более 60 шин. Их отправили на переработку. С жителями проводят разъяснительную работу. Красноярцев уже предупредили, что за установку покрышек в цветочник грозит штраф до 3 тысяч рублей, а управляющим компаниям до 250 тысяч рублей.





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