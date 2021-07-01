Петиция против строительства заводов на Тамани собрала более 57000 подписей за неделю

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1 июля 2021, 18:55

Фото: соцсети

Ровно неделя потребовалась, чтобы петиция с требованием остановить строительство химического комплекса в Таманском грузовом порту Краснодарского края собрала 57000 подписей и вошла в топ самых громких экологических протестов России. Об этом сообщает «ЭкоПротесты.Россия».

Для сравнения, в Темрюкском районе, где находится Таманский порт, где по планам должны появиться восемь химических производств, проживают 127 тысяч человек. То есть петицию подписали почти половина от числа проживающих в районе.

Строительство химкомплекса по производству 5,5 млн тонн метанола, плюс аммиака и карбамида планирует начать в 2022 году группа ОТЭКО Мишеля Литвака. ОТЭКО принадлежит и морской грузовой порт «Тамань» по перевалке нефти, угля и других грузов. Именно в промзоне порта компания намерена развивать кластер газохимических заводов.

Экологический протест в Тамани достигнет своего пика в июле-августе. Как раз на это время ОТЭКО планирует завершить процедуру оценки воздействия на окружающую среду, после чего начнется государственная экологическая экспертиза проекта. Задача протестующих остановить проект на стадии согласований.

9 лет назад, в сентябре 2012 года в этом же месте экологические активисты и местные жители остановили строительство газоперерабатывающего комбината краснодарской компании «Синтез-Юг» (одним из инвесторов проекта выступал нефтедобытчик из ОАЭ — Abu Dhabi National Oil). На химкомбинате предполагали производить метанол, но от планов пришлось отказаться после массового выступления жителей и экологов. Тогда протестующих жителей активно поддерживали «Экологическая вахта по Северному Кавказу» и ассоциация «Возрождение Тамани».

Редакция «ЭкоПротестов» уже указывала на особенность. В России сейчас строятся около полутора десятков метаноловых производств. Но экопротесты возникают только вокруг проектов, ориентированных на китайский рынок.

Жители Тамани не верят в экологическую чистоту производств. Превышение ПДК и неприятные запахи превратят бывшую казачью стоницу в очередною помойку, с загубленной экологией.

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