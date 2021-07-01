Грибы могут стать заменителем огнезащиты и утеплителя в строительстве

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1 июля 2021, 17:41

Фото: соцсети

Мицелий вскоре можно будет использовать для изоляции и противопожарной защиты конструкций зданий, сказал эксперт по устойчивому развитию Дэвид Чешир, об этом сообщает «Красная Весна» со ссылкой на Dezeen.

Биоматериал, который образует корневые системы грибов — это «фантастическая вещь», сказал директор по устойчивому развитию в строительном консультанте AECOM Дэвид Чешир.

Материалы из мицелия могут быть использованы для замены «пенопластов, древесины и пластмасс для таких применений, как изоляция, дверные сердечники, панели, полы, краснодеревщики и другая мебель», говорится в научно-исследовательской работе по этому материалу.

Мицелий растет в почве или на таких субстратах, как древесина, в виде длинных нитевидных побегов, называемых гифами. Они могут образовывать твердые массы, называемые склероциями. Это вегетативная часть грибов, в то время как видимая часть, такая как гриб, является плодом.

Мицелий может питаться низкосортными сельскохозяйственными отходами, поглощая углерод, хранящийся в биомассе — которая в противном случае была бы сожжена или компостирована, возвращая углерод в атмосферу, говорит Чешир.

Мицелий является биоразлагаемым и нетоксичным и обеспечивает хорошие изоляционные, акустические и пожарные характеристики. Это быстрорастущий и дешевый продукт для производства в специальных биореакторах, где склероцию можно выращивать в пресс-формах для создания полезных продуктов, таких как упаковка и лампы.

«Материалы, полученные из мицелия, имеют ряд ключевых преимуществ перед традиционными синтетическими материалами, включая их низкую стоимость, плотность и энергопотребление в дополнение к их биоразлагаемости и низкому воздействию на окружающую среду и углеродному следу», — говорится в докладе.

Конечно – это всего малая часть того что человечеству необходимо сделать, чтобы уменьшить углеродные выбросы. Добыча газа, нефти, угля, в принципе полезных ископаемых. Переход на другие источники возобновляемой энергии. Пока человек только добывает и тратит ресурсы Земли, которые не бесконечны. Вырубка лесов по всему миру, особенно Амазонских, загрязнение пластиком Мирового океана - ведет к изменению климата и ухудшению здоровья человека.

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