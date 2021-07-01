Советник Президента РФ решил разобраться, почему Минприроды разрешило вырубить Форосский парк

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1 июля 2021, 15:29

Фото: соцсети

Советник Президента РФ Владимир Толстой решил разобраться, почему Минприроды разрешило вырубить Форосский парк, основанный в 1834 году в интересах Федерации профсоюзов Татарстана и компании «Татнефть», несмотря на массовые протесты населения Крымчан. Об этом сообщает «Зеленый змий».

Больше всего господина Толстого заинтересовали финансовые обстоятельства, в ходе которых директор заповедного департамента Минприроды Ирина Маканова в мае 2021 года странным образом согласовала постановление совета министров Крыма о строительных работах в Форосском, хотя ещё в сентябре 2020 года её предшественник Алексей Григорьев официально требовал от главы Крыма Сергея Аксёнова исключить из положений о парках полуострова все преференции для алчных девелоперов.

Экоактивисты с нетерпением ждут подробных пояснений министра Александра Козлова, включая толстый пакет обоснований на застройку Форосского, а особенно — наличие заключения экологической экспертизы (если оно существует).

Сейчас в парке Форосский уничтожаются столетние секвойи и можжевельники. Новые хозяева не жалеют сил и времени для расчистки территории под строительство.

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