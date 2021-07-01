Губернатор Калининградской области передумал вырубать «Суздальский лес» после прямой линии Путина

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1 июля 2021, 10:15

Фото: соцсети

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов резко переобулся прямо накануне Прямой линии с Президентом. Еще в августе прошлого года в самый разгар скандала с грядущей застройкой крупной лесопарковой зоны в центре Калининграда многоэтажными домами Алиханов заявлял, что «Суздальский лес – это просто бурьян». За несколько часов до прямой линии с Президентом, в Инстаграме главы региона появился пост, в котором Суздальский лес назван «удивительным лесопарком». Об этом сообщает «Зеленый фонд».

Как стало известно «Зелёному Фонду», калининградцы массово обратились на прямую линию к Владимиру Путину с жалобами на планы по застройке «зелёных лёгких» Калининграда, так называемого Суздальского леса. Получив обратную связь из Москвы, губернатор решил себя подстраховать и выступил с заявлением о неприкосновенности Суздальского леса. Что нас нисколько не удивляет – у Алиханова приступы внезапного «передумывания» случаются регулярно.

Вообще, у современных губернаторов наблюдается просто патологическое желание вырубать леса, заказники и ООПТ. Этот странный «тренд» губит природу и ухудшает экологическую атмосферу городов, лишая их природных «лёгких». Конечно, любая недвижимость в лесу или рядом с парком стоит в разы дороже, но это пагубная практика, где под топор идут целые экосистемы. А не проще высаживать парки и леса?, хотя нет – это затратно, а народ и так проживёт, без леса и тени, подумаешь, на подоконниках цветочки посадят.

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