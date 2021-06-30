Владимир Путин: Мусорная реформа - это большое дело, этим с советских времен никто не занимался, правда и отходов столько не было

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30 июня 2021, 16:57

Фото: соцсети

Сейчас 60 млн тонн отходов накапливаются в год. У нас пошли первые инвестиции на раздельный сбор и переработку. В ближайшие годы мы должны запустить мусоросжигающие заводы. Многие граждане, где предполагается строить напряжены. Об этом сообщает «Экологическая вахта».

Но ведь ни в одной стране мира не обходятся без подобной утилизации - например, как иначе утилизировать ковидные скафандры врачей и маски?

Мы приступаем к реализации задач. Намечено строительство 5 заводов. Это большая работа, много составляющих. Например, производители упаковки сами приняли решение о создании своих мощностей. А производители стекла говорят, что легче заплатить утилизационный сбор.

О климате

Это одна из самых обсуждаемых тем - изменение климата, глобальное потепление. Многие считают, что это связано с деятельностью человека, выбросами СО2. Конечно, мы должны сделать все, чтобы минимизировать свой вклад в то, что происходит во Вселенной. На то, что мы можем повлиять, мы должны повлиять - сказал президент.

На территории нашей страны это происходит даже быстрее, чем в других странах мира. Часть нашей территории - порядка 70% - находится в северных широтах. Если это все начнет таять, это приведет к серьезным социальным последствиям. Может произойти и опустынивание некоторых территорий. Мы выполняем все обязательства, которые взяли на себя в рамках международных соглашений. Мы взяли даже больше обязательств по снижению выбросов.

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