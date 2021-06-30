Фобос: Штормовой циклон набирает силу

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30 июня 2021, 14:51

Фото: соцсети

На Русской равнине продолжают идти суперливни. Так, в Нижнем Новгороде накануне прошёл град, дождь стоял стеной, бушевал сильный ветер. В Петрозаводске улицы ушли под воду, машины по дорогам скорее плыли, чем ехали. Аналогичная картина отмечалась в Белгороде. То, что в понедельник началось с небольшого мезоциклона, образовавшегося точно над столицей, накануне переросло в полноценный активный вихрь. Его облачные поля накрыли уже чуть ли не всю Русскую равнину, а интенсивность осадков при этом практически не снизилась. На огромной территории – от Арктики до Кубани – шли такие же московские суперливни.

В Ленинградской области и Карелии всего за 12 часов выпало более 30 мм, в Ставропольском крае – 35 мм, в Саратовской области – почти 50 мм. Под Новгородом дождь вызвал паводок на реках, затопило поселок Демянск: под водой оказались 30 приусадебных участков. Увы, в ближайшие дни ненастный циклон из европейской части России никуда не уйдет. Сегодня его центр сместится на северо-восток региона. Так что, наиболее сильные осадки ожидаются в Республике Коми и Ненецком Автономном округе. Об этом сообщает метеослужба «Фобос».

Кроме всего прочего циклон сформировал над Русской равниной северные воздушные потоки. В нашу страну оказалась заброшена волна арктического холода. В таком состоянии атмосфера на несколько дней и застынет. Ведь антициклон, который на прошлой неделе удерживал в регионе аномальную жару, окажется вытеснен за Урал и заблокирует местоположение циклона на востоке европейкой территории. Нигде в зоне этого атмосферного противостояния погода не будет хорошей. Жара теперь накроет Сибирь.

С всеобщим изменением климата, на территории России участились аномальные катаклизмы. Жара сменяется тропическими ливнями, увеличилось число подтоплений и пожаров. В метеосводках мы часто слышим формулировки шквалистый и ураганный ветер. В мире, появляются сообщения о суперзасухах и активизации вулканов. Все это на фоне потепления климата Земли. Таяние ледников в Арктике и потепление температуры Мирового океана. В 2020 году был побит рекорд самого теплого 2016 года. А текущий год, возможно, побьет все предыдущие «климатические рекорды».

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