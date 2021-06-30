Фёдор Конюхов в одиночку пробудет на льдине более двух недель

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30 июня 2021, 13:50

Фото: соцсети

Задача арктической экспедиции Фёдора Конюхова – сбор информации о дрейфующих льдах и глобальном потеплении климата. Как сообщает телеканал «Россия 24», арктическая спецэкспедиция стартует 11 июля, в ходе которой, российский путешественник Фёдор Конюхов разобьёт одиночную исследовательскую станцию на Северном полюсе и в течение двух недель в одиночку пробудет на льдине собирая исследования для дальнейшей работы учёных по климату и экологии. Так же, в исследование войдёт измерение наличия микропластика в Северном Ледовитом океане.

Говоря о задачах экспедиции, Фёдор Конюхов пояснил, что надо больше уделять внимания средствам по очистке Арктики, тем более сейчас, когда Россия стала председателем Арктического совета.

Проблема загрязнения пластиком, стоит очень остро. В мире уже появилось шесть плавающих мусорных пластиковых остовов. В этом году, ученые обнаружили микрочастицы пластика в скорлупе чаек. Ещё предстоит ответить на вопрос, как он туда попал, с рыбой или птицы путают его с рыбой и заглатывают? Ну и конечно, как это всё повлияет на птенцов. Проблема загрязнения океанов и морей очень серьезная и её надо решать.

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