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Эстонию не пустили в Арктический совет

, 12:38

Эстонию не пустили в Арктический совет
Фото: соцсети

Решение по заявке Таллина стать наблюдателем в арктическом совете отложено на неопределённый срок. Голосование было закрытым, интересно, кто проголосовал против? Об этом сообщает «Goarctic» ссылаясь на Министерство иностранных дел Эстонии.

Цель арктического проекта – это создание «панарктической системы наблюдений» (pan-SOS), объединяющие разные исследовательские центры, системы метеонаблюдений, геоклиматические базы.

Так же будет создана международная сеть мониторинга океана в атлантическом секторе Арктики и объединена в единую информационную сеть с аналогичной существующей системой в тихоокеанском секторе.

В рамках проекта будет осуществляться мониторинг загрязнения воздуха и вечной мерзлоты.

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