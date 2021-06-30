Эстонию не пустили в Арктический совет

Решение по заявке Таллина стать наблюдателем в арктическом совете отложено на неопределённый срок. Голосование было закрытым, интересно, кто проголосовал против? Об этом сообщает «Goarctic» ссылаясь на Министерство иностранных дел Эстонии.
Цель арктического проекта – это создание «панарктической системы наблюдений» (pan-SOS), объединяющие разные исследовательские центры, системы метеонаблюдений, геоклиматические базы.
Так же будет создана международная сеть мониторинга океана в атлантическом секторе Арктики и объединена в единую информационную сеть с аналогичной существующей системой в тихоокеанском секторе.
В рамках проекта будет осуществляться мониторинг загрязнения воздуха и вечной мерзлоты.
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