Первые двухэтажные водородные автобусы будут запущены в Лондоне
29 июня 2021, 17:47
В парке знаменитых лондонских двухэтажных автобусов появилась первая партия из двадцати машин, работающих на водороде. Автобусы будут обслуживать маршрут номер 7 между East Acton и Oxford Circus. Об этом сообщает «Зелёная энергия».
Как утверждается, новые водородные автобусы можно будет заправлять только один раз в день, а время заправки составит всего порядка пяти минут. При этом единственным побочным продуктом работы двигателей этих автобусов будет обычная вода.
Транспортная сеть Лондона стремится снизить выбросы до нуля к 2030 году и уже эксплуатирует более 500 электрических автобусов, а теперь экспериментирует и с водородным транспортом.
Ещё в планах Лондона, отказаться от мяса, так как животноводство загрязняет окружающую среду.
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