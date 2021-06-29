Роман Вильфанд: три вида катаклизмов угрожают человечеству
29 июня 2021, 12:27
Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд назвал три вида катаклизмов из-за изменений климата, к которым стоит быть готовыми россиянам.
Первый, это очень сильные дожди, которые нарушают функционирование отраслей экономики. Второй, сильнейшие ветры выше 25 метров в секунду.
И третий, таяние многолетний мерзлоты, которое угрожает устойчивости расположенных в этой зоне зданий и сооружений — это главная опасность для нашей страны. Об этом сообщает «Зеленая Россия».
Ну, здесь не поспоришь, мы это наблюдаем уже сейчас. Думаю, что к этому списку, можно смело добавить повышение уровня мирового океана и подтопление территорий. А в Арктиктической зоне, увеличение таких образований как термокарст.
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