Асператус – безобидные облака, имеющие демонический вид

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28 июня 2021, 18:33

Фото: соцсети

Очень редко встречающийся в природе вид облаков Асператус или «Undulatus asperatus» (с латыни переводится как «волнисто-бугристые или шероховатые») был включён в Международную классификацию облаков.

Впервые, об этих облаках заговорили благодаря британской организации «Общество любителей облаков». Метеорологи образование таких облаков фиксировали в Великобритании, Новой Зеландии и России.

Особенная черта или визитная карточка таких облаков, представляет собой выраженные волнистые структуры в нижней их части, что в сочетании с неоднородной толщиной и освещением может придавать облакам необычный и устрашающий вид. Об этом сообщает «Taurica».

Последний раз облака фиксировали в июле 2015 года. Это уникальное явление облаков Асператус было зафиксировано над Казанью. 10 июля погода в Казани все-таки доказала, что их грозный вид не случаен, и если в США, Великобритании и Новой Зеландии они не становились причиной грозы, то в Казани прошел сильный ливень. То же самое произошло над Хабаровском несколькими годами раньше. В 2015 году, в марте месяце появление волнисто-бугристых было сфотографировано в Твери. На этот раз ливня не последовало. Поскольку по утверждениям американских и британских ученых облака Асператус никогда не приносят ливней, можно предполагать, что казанские метеорологи наблюдали все-таки другую, уже известную разновидность.

До появления нового вида столь же сильное впечатление производили на людей насыщенно-окрашенные в синий и багряный цвета лентикулярные облака, напоминающие пару летающих тарелок, неподвижно зависших над горной вершиной. Вот какие удивительные явления могут возникать между двумя воздушными слоями.

Запечатлеть в цифровом изображении такие редкие разновидности облаков – большая удача. Жаль, что в наших краях это столь же редкое явление, как и Австралийские трубчатые облака «Утренняя глория».

Природа создает невероятное количество разных форм облаков и их видов, некоторые из них, настолько редки, что единственная возможность их увидеть бывает не у всех и только один раз в жизни.

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