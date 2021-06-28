Международную награду Lexus Design Award получил портативный солнечный дистиллятор

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28 июня 2021, 13:56

Фото: соцсети

Проект солнечного дистиллятора был выбран более чем из 2000 заявок из 66 стран мира. Награду получил выпускник Датской Королевской академии изящных искусств Генри Глогау. Об этом сообщает «Красная Весна». Он сконструировал дизайн портативного солнечного дистиллятора, который можно собрать из легкодоступных материалов.

Дистиллятор состоит из двухслойного пластикового брезента, который подвешен поверх простой бамбуковой опорной конструкции. Один такой круглый навес диаметром 2,4 метра способен вырабатывать 18 литров очищенной воды в день.

Эта легко развертываемая конструкция способна обеспечить чистой питьевой водой примерно один миллиард человек, живущих в неформальных поселениях.

Спроектирован дистиллятор таким образом, чтобы его можно было легко собрать и транспортировать. Приспособление действует по тому же принципу, по которому в природе образуется дождь.

В конструкции морская вода или загрязненная пресная вода заливается в нижний слой навеса, который изготовлен из теплопоглощающего пластика и прогревается солнцем в течение всего дня.

Это приводит к испарению чистой воды, в то время как любая соль, патогены или другие загрязняющие вещества остаются в нижней емкости. Чистый водяной пар конденсируется на прозрачном пластиковом верхнем слое навеса, который снабжен «микротрубками в форме листьев», которые направляют воду в центр конструкции, где она падает в коллекторную воронку, в нижней части которой расположен кран.

Такое изобретение очень ценно, особенно для стран с засушливым климатом. Ученые прогнозируют, что проблема качественной пресной воды встанет остро уже к 2030 году, а в середине века, приведет к войнам за воду и выживание.

Люди давно обратили внимание, что чайки и морские птицы собирают конденсат из морского воздуха. По сути, они первыми придумали, как можно найти и собрать пресную воду. Конденсат на море образуется на рассвете.

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