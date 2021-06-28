«Зеленые» итоги недели: вырубка парка на Волге, режим ЧС в Приамурье и уничтожение природы на Камчатке

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28 июня 2021, 13:35 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Российским экологам, похоже, не удаётся отстоять «Волго-Ахтубинскую пойму». Под топор пошёл Форосский парк в Крыму, та же участь ожидает ООПТ на Камчатке. Жители Тамани протестуют против строительства газоперерабатывающих заводов в их регионе и готовят петицию президенту страны. Тем временем на Амуре надвигается сильное половодье: эксперты считают, что значительные густонаселённые районы уйдут под воду. По соседству - на Сахалине - браконьеры наглухо перекрыли сетями от берега до берега нерестовую реку, местные рыбоохранные службы не предпринимают против них никаких действий.

На минувшей неделе продолжилась эпопея с вырубкой парка «Волго-Ахтубинская пойма». Минприроды планомерно истребляет ООПТ и разрешает «своим бездействием» отчуждение территорий, охоту и вырубку деревьев в особо охраняемых природных зонах. Очень интересно было бы узнать имя компании, которая будет заниматься застройкой и уничтожением «Волго-Ахтубинской поймы». Секрет долго не продержится, и теневым строительным лобби придется показать свой злой лик - общественности. Активисты намерены оспорить «возможное решение» Минприроды о вырубке деревьев на территории Волго-Ахтубинской поймы и готовят очередные обращения в генпрокуратуру и напрямую президенту страны.

Ранее в администрации Волгоградской области сообщили, что министерство фактически согласовало возведение Третьего пускового комплекса через Волгу, одобрив внесение изменений в постановление о природном парке, через который должен пройти новый участок трассы. Росприроднадзор выступил резко против проекта и предложил рассмотреть альтернативные варианты трассы. Речь идет о согласование строительства Третьего пускового комплекса через Волгу участка трассы Краснослободск-Средняя Ахтуба, возведение которой потребует вырубки уникальных деревьев в пойме.

Пока на Волге активисты-природозащитники борются с чиновниками за сохранение уникальной экосистемы, на Дальнем Востоке стихия снова решила показать человеку свой норов. На Амуре развивается мощный паводок, в ближайшие сутки вода доберется до самых густонаселенных районов Дальнего Востока. Жители Приамурья готовятся к худшему. Уровень воды в реке повышался несколько недель подряд. Но накануне ситуация стала критической: в Забайкальском крае и Амурской области объявлен режим ЧС межрегионального уровня. Уже к концу суток четверга под воду ушли более 120 жилых домов, 4 населённых пункта оказались отрезаны от большой земли. И вода продолжает прибывать. Специалисты прогнозируют, что это лишь начало большого наводнения, в настоящей момент паводок двигается к верховью течения реки и уже в ближайшие сутки доберется до самых густонаселенных районов Дальнего Востока. По данным ГУ МЧС России по Амурской области, пик паводка сейчас проходит по территории Шимановского и Благовещенского районов, а пик паводка в районе Благовещенска ожидается 26-27 июня.

Севернее, на Сахалине, браконьеры вновь продемонстрировали свою неуёмную алчность. В Долинском районе на реке Мануй «Экоактивисты Сахалина» обнаружили, что браконьеры полностью перекрыли сетями реку в период самой активной фазы нереста тихоокеанского лосося. На снятых с видеокоптера фотографиях, отчетливо видно, что русло реки перекрыто сетями от берега до берега. По словам активистов, 21 июня глава инспекции Дмитрий Дворниченко заявил «Эковахте», что его люди выезжали на место и задержали группу браконьеров. Рассказывать подробности он отказался. В тот же день экозащитники снова подняли в воздух коптер и сделали снимки того же места реки. И что очень удивительно - все сети были на месте, и к ним даже добавились новые. Зеленые далеки от обвинений инспекции рыбоохраны в крышевании браконьеров, но мы все же напомним, что на днях как раз на Сахалине в суд передано дело инспектора, который с барского плеча разрешил знакомым вести незаконный промысел на нерестовой реке - в итоге только доказанный ущерб превысил 2,8 млн рублей.

По разным оценкам учёных, в Камчатском крае квоты на вылов лосося превышены примерно на 25%, а незаконный вылов, превышает законный где-то в 2,5 раза. С такими темпами вылова, лосось скоро попадёт в Красную книгу. В основном, незаконный промысел красной рыбы идет на продажу в Китай, рыба смешивается с легальной продукцией и экспортируется также в США и Европу.

Камчатский полуостров славен не только нерестом лосося, но и своими неповторимыми пейзажами. Однако местные власти всерьез взялись на уничтожение природы на полуострове. Камчатская администрация вывела из природоохранных зон тысячи гектар, для капитальной застройки. Под угрозой находятся территории общей площадью около 4 млн га, в состав которых входит Кроноцкий заповедник, Южно-Камчатский заказник, а также природные парки «Налычево», «Южно-Камчатский», «Быстринский» и «Ключевской». Проблема заключается в том, что «Вулканами Камчатки» заинтересовался Владимир Потанин. А как мы знаем, деньги могут творить чудеса с природным законодательством, что на самом деле и происходит. В апреле 2019 года полпред президента в ДФО Юрий Трутнев рекомендовал правительству Камчатского края совместно с Минприроды «проработать вопрос о корректировке границ особо охраняемых природных территорий». К сожалению, и такое возможно. Похоже, лобби, обслуживающее бизнес, снова победит здравый смысл и превратит необыкновенные по красоте места в очередную «помойку» со сбросом канализации в кратеры вулканов. По сути получается, что новая застройка уничтожит уникальную экосистему. По замыслу камчатских властей и промышленной группы «Интеррос» Владимира Потанина к 2027 году в 60 км от Петропавловска-Камчатского в районе вулканов Мутновский, Вилючинский и Горелый появятся курорт с гостиницами и горнолыжными трассами, а также эколагеря и геопарк стоимостью 39,2 млрд руб.

Сейчас на защиту вулканов встал фонд всемирного наследия ЮНЕСКО. Природозащитники рекомендует включить объект «Вулканы Камчатки» в список всемирного наследия, находящегося под угрозой. Также в международной организации собираются проверить «основания для включения в список наследия под угрозой» объектов «Западный Кавказ» и «Озеро Байкал». Решение будет принято в июле на ежегодной сессии организации.

К сожалению, сейчас защитники природы терпят поражение, что называется - по всем фронтам. Так, например, в Крыму экоактивисты пытаются остановить застройку ООПТ «Форосский парк». Дело в том, что глава республики Сергей Аксенов, под давлением бизнеса, отдал парк на растерзание. Как по мановению волшебной палочки мага возникло постановление №313 крымских властей, согласно которому территория парка из особо охраняемой – была переквалифицирована в памятник садово-паркового искусства «Форосский». Такой статус позволяет провести многоэтажную застройку и вырубку 100-летних секвой и можжевельников на территории уже бывшей особо охраняемой природной зоны.

Минприроды и в этом случае хранит гробовое молчание. И это происходит на фоне того, что Генеральная прокуратора заинтересовалась деятельностью этого ведомства и выдала предписание из-за упущений в охране ООПТ. Ну, предписание и предписание, подумаешь, не велика важность, для Минприроды – это не указ. Происходит странное явление - высшие чиновники не воспринимают в серьёз такой институт государства, как Генпрокуратура. Стоит разобраться в чём здесь дело.

И в Тамани назревает сильный экологический протест против строительства восьми заводов по переработке природного газа практически на берегу Керченского пролива. Местные жители и экологи собирают подписи под обращением к президенту Путину с требованием остановить это строительство. Они указали в своей петиции: «В море резко сократился вылов рыбы, постоянно с ветром в поселке Волна, Таманский, в станицу Тамань приносит запах нефтепродуктов, и даже закрытые окна не спасают. С открытием и работой угольного терминала в порту Тамань часто наблюдаем облака с угольной пылью».





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