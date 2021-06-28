Через 30 лет в Москве будет жарко как в Болгарии

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28 июня 2021, 13:18

Российскую столицу накрыла волна аномального тепла. В течение следующих лет, по мнению специалистов, жителям придётся привыкать к новым максимумам жары.



Москвичи ещё не забыли тёплое жаркое лето 2010 года. Тогда в Подмосковье загорелись торфяники, город погрузился в смог на несколько недель. Смертность выросла в два раза. Учёные считают причиной аномальной жары глобальное потепление. Климатологи проследили повышение температуры в Москве с середины прошлого века. Среднегодовая температура за последнее десятилетие увеличивается на 0,8 градуса Цельсия в год. В прошлый год в Москве летняя температура была выше нормы. Через 30 лет температура увеличится ещё на 5 градусов. В российской столице летом будет так же тепло, как в Болгарии и Грузии.



Потепление на территории России происходит неравномерно. Больше всего нагреваются европейские регионы страны в зимний и весенний периоды. Нередко плюсовая температура возникает в декабре.



В Европе жаркая погода также бьёт все рекорды. Максимальная температура в Германии летом достигает 43 градусов. Жара разрушает инфраструктуру и ухудшает самочувствие людей. По оценкам экспертов ООН, в знойное лето может погибнуть до 50 тысяч человек. Сократить такую смертность очень сложно.





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