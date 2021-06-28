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Ураган «Энрике» угрожает Мексике наводнениями и оползнями

, 12:00

Ураган «Энрике» угрожает Мексике наводнениями и оползнями
Фото: соцсети

У западных берегов Мексики тропический шторм «Энрике» превратился в ураган первой категории из пяти по шкале Саффира-Симпсона. Жителей предупредили о надвигающихся дождях и наводнениях. Об этом сообщает метеоцентр ФОБОС.

«Энрике», центр которого в настоящее время находится примерно в 200 км от побережья Мексике, как ожидается, останется в море, двигаясь параллельно юго-западному побережью Мексики. Ожидается, что сегодня на побережье мексиканских штатов от Герреро до Халиско выпадет за сутки от 250 до 450 мм осадков.

По мнению специалистов такие осадки могут вызвать опасные для жизни наводнения и оползни в некоторых районах на юго-западе Мексики. По прогнозам, ураган ослабеет до барической депрессии в течение ближайших трёх суток.

Последствия таких стихийных бедствий исчисляются в человеческих жизнях, а разрушения в миллионных долларах.

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