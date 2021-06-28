В Шотландии появится завод по извлечению из воздуха углекислого газа

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28 июня 2021, 11:32

Фото: соцсети

На северо-востоке Шотландии появится крупное предприятие, которое способно извлекать из воздуха значительное количество углекислого газа. План находится на очень ранней стадии разработки — завод хотят ввести в эксплуатацию в 2026 году. Об этом сообщает «Циркулярка».

Ученые подсчитали, что такой завод может поглощать около 40 млн тонн углекислого газа в год, это примерно как 40 млн деревьев.

Остается большой вопрос, что с этим газом потом делать или как его захоранивать.

Предполагается, что добытый газ можно будет долгое время хранить под морским дном побережья Шотландии. А что с ним делать потом, не очень понятно. Конечно, это своего рода временное решение, но оно не спасает планету от изменения климата, а ещё есть вопросы к самой технологии.

Такие заводы уже есть или планируются в Цюрихе, Великобритании и Евросоюзе.

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