В Шотландии появится завод по извлечению из воздуха углекислого газа

На северо-востоке Шотландии появится крупное предприятие, которое способно извлекать из воздуха значительное количество углекислого газа. План находится на очень ранней стадии разработки — завод хотят ввести в эксплуатацию в 2026 году. Об этом сообщает «Циркулярка».
Ученые подсчитали, что такой завод может поглощать около 40 млн тонн углекислого газа в год, это примерно как 40 млн деревьев.
Остается большой вопрос, что с этим газом потом делать или как его захоранивать.
Предполагается, что добытый газ можно будет долгое время хранить под морским дном побережья Шотландии. А что с ним делать потом, не очень понятно. Конечно, это своего рода временное решение, но оно не спасает планету от изменения климата, а ещё есть вопросы к самой технологии.
Такие заводы уже есть или планируются в Цюрихе, Великобритании и Евросоюзе.
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