Программа «Арктический гектар» стартует с 1 августа

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27 июня 2021, 17:36

Фото: соцсети

«Арктический гектар» — это логичное развитие «Дальневосточного гектара». Примерно 17 тысяч участков собираются выдать в регионах, входящих в Арктику.

Совершенно очевидно, что это земля не для посевов и не для скотоводства. Более того, даже проживание на ней не обязательно будет комфортным.

Основные ориентиры для развития бизнеса там — спорт, туризм, рекреация, в перспективе, возможно, природные ресурсы и/или полезные ископаемые. Об этом сообщает «СМП».

Вот такой выбор сильных. С июня 2016 года, когда начала действовать программа «Дальневосточный гектар», земли в ДФО получили 77,5 тысяч россиян, это очень небольшие показатели. Сколько людей пойдёт в Арктику пока не очень понятно.

Конечно, Арктика – это отнюдь не Дальний Восток. Однако именно поэтому «арктический гектар» может оказаться гораздо более востребованным, чем кажется на первый взгляд. Ну, для начала, «дальневосточный гектар» выделялся за пределами населённых пунктов, то есть, в местах с плохо развитой инфраструктурой. В Арктике же участки раздают только там, где эта инфраструктура есть – возле крупных городов, посёлков и промышленных центров.

Если кратко подытожить сказанное, то «арктические гектары», несмотря на то, что, фактически входят в одну программу с «дальневосточными», будут осваиваться на совершенно иных принципах. Поэтому пессимистичные выводы здесь, безусловно, преждевременны.

Свой гектар можно будет получить в Мурманской, Архангельской областях, Ненецком и Ямало-Ненецком округах, на севере Красноярского края, в Якутии, в Карелии и на Чукотке.

Сейчас условия получения примерно такие же, что и у дальневосточного. Один человек, может получить один гектар всего один раз. Но на семью из нескольких человек, разрешается просить соответственно количеству членов одной семьи и это правильно, например, для выпаса оленей, одного гектара однозначно не достаточно, а оленеводство это основной арктический промысел.

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