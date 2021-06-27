В Гидрометцентре сообщили, что июль начнется с теплой погоды почти на всей территории РФ

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27 июня 2021, 14:47

Фото: соцсети

Лето обещает быть жарким, очаги максимального тепла будут в Приволжском федеральном округе, на Урале и в Якутии. Июль в России начнется с необычно теплой погоды. Самым теплым начало месяца будет в Якутии, Поволжье и на Урале, где температура будет на 4-8 градусов выше нормы. Об этом сообщает «ТАСС».

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что «Практически на всей территории страны температура около и выше нормы будет 1 июля. Очаги максимального тепла будут в Приволжском федеральном округе, на Урале и в Якутии», - сообщил он.

По словам Вильфанда, в Поволжье и на Урале температура будет на семь-восемь градусов выше нормы в начале июля, а в Якутии - на четыре-шесть градусов.

Метеоролог рассказал, что чуть ниже нормы температура будет в Красноярском крае 1 июля. «Только на западе Красноярского края температура будет ниже нормы на один градус. Лето, как и прогнозировали, будет теплым, а где-то очень или супертеплым», - отметил он.

На сегодняшний день, после самого жаркого 2016 года, его рекорды побил 2020. Прогнозы на 2021, тоже аномально теплые, уже сейчас в мире чувствуется потепление климата, в Калифорнии аномальная засуха, в России пожары и подтопления, таяние ледников в Арктике, ураганы и смерчи, миграция экзотических рыб в более холодные воды, все это происходит с нами уже сегодня.

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