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27 июня 2021, 13:26

Фото: соцсети

Физики выяснили, как частицы коронавируса нового типа взаимодействуют с пыльцой растений. Ученые считают, что пыльца ускоряет перенос SARS-CoV-2 между людьми. Выводы исследователей опубликовал научный журнал Physics of Fluids. Об этом сообщает «ТАСС».

В результате эксперимента выяснилось, что пыльца ускоряла распространение SARS-CoV-2 даже при минимальной скорости ветра на улице. Еще прошлой весной европейские биологи обратили внимание, что многие локальные вспышки COVID-19 совпадали по времени с цветением различных растений на территории отдельных регионов Европы. Такое совпадение вызвало множество споров о том, существует ли на самом деле подобная взаимосвязь и как именно пыльца растений может способствовать распространению коронавируса. Тогда мнения ученых разделились на два лагеря. В первом, считали что пыльца ослабляет иммунитет и делает легкие более уязвимыми. А во втором, связали этот процесс с тем, что частицы пыльцы могут выступать в качестве «средства доставки» вируса, перенося его по ветру или просто находясь в воздухе.

Ученые из Греции проверили справедливость второй теории, создав реалистичную компьютерную модель цветущей ивы и расположенной рядом с ней группы из нескольких десятков людей, среди которых есть несколько носителей коронавирусной инфекции. Используя эту модель, ученые просчитали то, как будут взаимодействовать частицы коронавируса и пыльцы, а также проследили за тем, как изменится скорость распространения SARS-CoV-2 при разных концентрациях пыльцы в воздухе и при ее полном отсутствии. Оказалось, что пыльца значительно ускоряла распространение коронавируса даже в том случае, если скорость движения ветра на улице будет минимальной. В среднем, зерна пыльцы позволяют частицам SARS-CoV-2 пролетать больше шести метров после того, как они были выброшены в воздух в результате кашля или чихания зараженных людей. В обычных условиях они пролетают не более двух метров. В результате этого, больные пешеходы должны заметно чаще передавать коронавирус окружающим, чем это происходит при отсутствии пыльцы в воздухе. Как считают ученые, эта особенность взаимодействий частиц пыльцы и вируса может объяснять то, почему некоторые регионы США и Европы, такие как Луизиана и Испания, пережили в прошлом году необъяснимые летние всплески распространения COVID-19.

И действительно, если пыльца взаимодействует с COVID-19, то это начинает напоминать уникальное по своей природе биологическое оружие, уничтожающее всех на своём пути и людей и животных. Осталось понять его происхождение и природу, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус допустил, что вирус мог быть сделан в лаборатории. По его словам, с начала расследования, со стороны Пекина не было прозрачности. А британские ученые, открытым текстом обвиняют Китай в рукотворном создании вируса.

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