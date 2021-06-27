На западном побережье США вода приобрела вкус земли

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27 июня 2021, 11:26

Фото: соцсети

В одном из штатов Америки (Калифорния) на всей протяженности — как на севере, так и на юге, — пересыхают водоемы, водохранилища, реки и ручьи. В городе Сакраменто это привело к тому, что в питьевой воде вырос уровень геосмина — органического вещества, обусловливающего запах земли. Создается он различными классами микроорганизмов. Об этом сообщает «Экологическая вахта».

Представители коммунальных служб заявили, что это хоть и неприятно, но безопасно. Геосмин безвреден для человека, и избавиться от него можно просто добавив в воду кусочек лимона.

Губернатор Калифорнии еще в мае объявил о сильнейшей засухе в 41 округе штата Калифорния из 58. Режим чрезвычайной ситуации в штате не вводят, но власти часто напоминают жителям о поиске способов экономии воды.

Государственный совет по контролю за водными ресурсами на прошлой неделе разослал предупреждение жителям Сакраменто и ближайшего округа Сан-Хоакин о нехватке воды.

Власти просят жителей расходовать воду максимально бережно, поскольку засуха может затянуться на месяцы.

Температурные изменения серьезно затронули климат США, в частности Калифорнию. В прошлом году там бушевали небывалые пожары. Местные жители ещё тогда начали бить тревогу, дело в том, что многие там живут уже несколькими поколениями и не помнят, чтобы так горело и в таких масштабах. А теперь засуха. Все говорит об изменение климата.

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