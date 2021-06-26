На ГЭС в Якутии произошел разлив нефтепродуктов в реку Вилюй

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26 июня 2021, 18:37

Фото: соцсети

Нефтепродукты попали в воду в районе поселка Чернышевский Мирнинского района «в результате технологического инцидента на объекте Вилюйской ГЭС-2». Сейчас сотрудники станции и спасатели установили боновые заграждения, чтобы масляное пятно не распространялось дальше по реке. Об этом сообщает «PostNews».

В минэкологии республики сообщили, что госинспекторы ведут осмотр места разлива нефтепродуктов. Они собрали пробы воды, чтобы оценить уровень ущерба природе.

Такое количество техногенных катастроф в России невольно заставляет задуматься. Практически через день, мы слышим, разлив нефти там или там, нефть попала в реку, массовый мор рыбы, река изменила цвет на красный и так далее в том же духе. Так быть не должно, предприятия должны вести контроль и мониторинг за своим оборудованием, необходимо нести ответственность за содеянное. Гибнут целые экосистемы, из-за наплевательского отношения компаний к природе. Может действительно, сделать такой штраф, чтобы организации над каждой ржавеющей трубой с микроскопом стояли и думали, прекращать работу и делать ремонт или после штрафа закрыться навсегда.

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