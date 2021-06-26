В США пришли к выводу, что удаленная работа снижает заторы в больших городах на одну треть
26 июня 2021, 18:02
Дорожные заторы — это большая общемировая проблема. В The New York Times вышел интересный материал о способах устранения пробок в свете изменений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщает «ШЭР».
В США проанализировали данные со смартфонов пассажиров метро в крупнейших городах и теперь уверены, что 1/3 работников могут продолжать работать удаленно: это позволяет значительно снизить пассажиропоток в часы пик и соответственно выбросы СО2.
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