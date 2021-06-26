Общественники оспорят «возможное решение» Минприроды о вырубке деревьев на территории Волго-Ахтубинской поймы

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

26 июня 2021, 17:09

Фото: соцсети

Общественники уже собираются оспаривать «возможное решение» Минприроды о вырубке деревьев на территории Волго-Ахтубинской поймы для строительства дороги. Активисты готовят очередные обращения в генпрокуратуру и напрямую президенту страны. Об этом сообщает «Ресайкл».

Ранее в администрации Волгоградской области сообщили, что министерство фактически согласовало возведение Третьего пускового комплекса через Волгу, одобрив внесение изменений в постановление о природном парке, через который должен пройти новый участок трассы.

Росприроднадзор выступил резко против проекта и предложил рассмотреть альтернативные варианты трассы. Речь идет о согласование строительства Третьего пускового комплекса через Волгу. Речь идет об участке трассы Краснослободск-Средняя Ахтуба, возведение которой потребует вырубки уникальных деревьев в пойме.

И действительно, получается, что мы создаем ООПТ, чтобы их вырубать. Почему нельзя проложить дорогу в обход и сохранить километры уникальных экосистем. Дать возможность природе и обитающей в ней животным и птицам спокойно жить и размножаться.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости