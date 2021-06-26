Испанские автобусы будут ездить на топливе с нулевыми выбросами

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26 июня 2021, 11:56

Фото: соцсети

В Испании запускается пилотный проект по использованию HVO — чистого топлива с нулевыми выбросами.

Проект будут реализовывать в течение следующих 4х месяцев, для этого выбрали 12 автобусов в парке Bilbobus. Городской транспорт будут заправлять усовершенствованным биотопливом. Об этом сообщает «Экологическая вахта».

HVO считается чистым топливом с нулевыми выбросами и соответствует требованиям Директивы Европейского союза по возобновляемым источникам энергии для сертификации в качестве устойчивого топлива.

По разным оценкам специалистов, такая замена поможет уменьшить выбросы СО2 примерно на 300 тонн.

Авторы эксперимента хотят продемонстрировать общественности, что биотопливо на основе отходов, это замкнутый цикл, позволяющей жить человеку в гармонии с природой.

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