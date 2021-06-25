Представители природоохранных ведомств России дают добро на вырубку реликтовых лесов

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

25 июня 2021, 23:04

Фото: соцсети

Директор департамента ООПТ Ирина Маканова, министр Александр Козлов – ратуют за вырубку лесов в заповедной «Волго-Ахтубинской пойме». Минприроды уже третий день хранит молчание, подписал ли Александр Козлов или нет вырубку лесов в заповедной «Волго-Ахтубинской пойме» для строительства моста через Волгу. И это при том, что Росприроднадзор выступил резко против проекта и предложил рассмотреть альтернативные варианты трассы.

Претензий к Минприроды много, она планомерно истребляет ООПТ и разрешает «своим бездействием» отчуждения территорий, охоту и вырубку деревьев. Очень интересно было бы узнать, имя компании, которая будет заниматься застройкой и уничтожением «Волго-Ахтубинской поймы». Секрет долго не продержится и теневым строительным лобби придется показать свой злой лик - общественности.

Беда в том, что остановить природоубийсвтенный проект - невозможно. Враги российской природной исконности, чьи имена уже известны, готовы пойти на всё ради наживы. Они станут губителями российской природной уникальности лишь для того, чтобы наполнить свои карманы хрустящими банкнотами.

Для тех, кто еще не в курсе громкого скандала: парк «Волго-Ахтубинская пойма» входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Здесь растут уникальные реликтовые дубы. Однако, глава Минприроды, под руку с губернатором области Бочаровым вознамерились уничтожить часть зеленых насаждений ради прокладки дороги. «Аргументы недели» будут следить за событиями.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости