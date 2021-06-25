Александр Козлов: Минприроды может создать в Арктике систему мониторинга выбросов черного углерода и метана

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25 июня 2021, 16:32

Фото: соцсети

Глава ведомства Александр Козлов отметил, что в будущем необходимо не допустить негативного воздействия на окружающую среду в Арктике. Об этом сообщает «ТАСС».

Система мониторинга выбросов черного углерода и метана может быть разработана для Арктической зоны России. Об этом заявил глава Минприроды Александр Козлов на пленарной сессии международного форума «Председательство России в Арктическом совете - экологическая повестка для России и мира».

«Данные по выбросам тоже важно учитывать. Например, мониторинг по черному углероду и метану. Сейчас уже обсуждаем, как наладить такую систему в Арктике», - сказал он.

Мы полностью согласны с министром. У России грандиозные планы по освоению Арктики. Это Северный морской путь, разведка месторождений, добыча полезных ископаемых. Конечно, необходим тщательный и качественный мониторинг, иначе самый чистый на планете арктический регион превратится в очередную «помойку» с утечками разного рода химии в океан и техногенными выбросами непонятно чего в атмосферу. Только внедрение передовых технологий и качественный контроль помогут региону остаться экологически чистым.

Правда последнее время деятельность Минприроды была признана неудовлетворительной, это если, мягко говоря, но мы надеемся, что они исправятся, и займутся настоящим контролем, как и полагается такому серьезному министерству.

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