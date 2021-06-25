В Магаданской области люди спасли двух белух

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25 июня 2021, 13:04

Фото: соцсети

Двух белух выбросило на берег в бухте Тополовка Гижигинской губы в Магаданской области. Животных отрезало от большой воды отливом. Жители села весь день поливали животных водой, помогая им дожить до вечернего прилива. Об этом сообщает «Экологическая вахта».

«Это произошло, когда селедка шла на нерест. В это время белухи приходят на кормежку и потом с отливом не могут уйти. Население поселка им помогает уйти в большую воду. Это происходит почти каждый год», — рассказал глава Северо-Эвенского городского округа Владимир Величко.

Белухи в знак благодарности не сразу ушли, сделали круг вдоль берега. Чуть позже выяснилось, что другие белухи ждали своих, попавших на мель.

Белуха – это млекопитающее, относящееся к роду полярных дельфинов.

Ещё, белух, люди ласково называют морскими соловьями, за очень высокие и красивые звуки, которые они издают, общаясь между собой.

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