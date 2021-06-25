На Амуре развивается мощный паводок, в ближайшие сутки вода доберется до самых густонаселенных районов Дальнего Востока

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25 июня 2021, 12:06

Фото: соцсети

Жители Приамурья готовятся к худшему. На крупнейшей реке Дальнего Востока развивается паводок, который по своим масштабам может затмить даже наводнение 2013 года. Силы МЧС патрулируют затопленные районы, идёт эвакуация населения. Тем, кто не хочет покидать дома, напоминают: если потребуется помощь – нужно немедленно звонить спасателям. Уровень воды в Амуре повышался несколько недель подряд. Но накануне ситуация стала критической: в Забайкальском крае и Амурской области объявлен режим ЧС межрегионального уровня. Уже к концу суток четверга под воду ушли более 120 жилых домов, 4 населённых пункта оказались отрезаны от большой земли. И вода продолжает прибывать. Прогноз об этом опубликовал метеорологический центр «Фобос».

Специалисты прогнозируют, что это лишь начало большого наводнения, в настоящей момент паводок двигается к верховью течения реки и уже в ближайшие сутки доберется до самых густонаселенных районов Дальнего Востока.

По данным ГУ МЧС России по Амурской области, пик паводка сейчас проходит по территории Шимановского и Благовещенского районов, а пик паводка в районе Благовещенска ожидается в период 26-27 июня.

Прогнозы гидрологов крайне тревожные: грядущий катаклизм по масштабу может превзойти даже катастрофическое наводнение 2013 года. Тогда Амур вышел из берегов в июле. Сильнее всего из российских регионов пострадали Амурская область, Еврейская автономная область и Хабаровский край. В общей сложности подтоплены оказались 13 000 жилых домов. Ущерб только сельскому хозяйству составил порядка 10 миллиардов рублей.

8 лет назад паводок вызвали аномальные ливни в верховьях Амура и его крупнейшего притока Зеи. Выпало 2-3 месячные нормы осадков. Сейчас ситуация почти такая же.

Согласно последним расчётам, на пике наводнения вода в Благовещенске может подняться до рекордных отметок – 8,5-9 метров. Это почти на метр выше, чем было в 2013-м. А всего в зону подтопления, по прогнозам, попадут около 500 населённых пунктов – вдвое больше, чем 8 лет назад.

Ежегодно, в России проходит от 40 до 70 наводнений тяжелых по своим последствиям. Этому стихийному бедствию подвержены порядка 500 тыс кв. километров и расположенными в них десятками тысяч населенными пунктами. Ежегодно подвергаются опасности в той или иной мере порядка 7 миллионов га сельхозугодий. А ущерб оценивается, во всех регионах по-разному, но в целом, порядка 40 млрд рублей ежегодно.

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