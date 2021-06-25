В Мексике за год произошло более 300 микро-землетрясений

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25 июня 2021, 11:05

Фото: соцсети

Учёные Института геофизики Национального автономного университета зафиксировали более 300 микро-землетрясений в Мексике за год. Эксперт Дени Легран не исключает, что эти явления предупреждают об образовании нового вулкана. Об этом сообщает «Экологическая вахта».

Только с начала мая по начало июня на территории мексиканского штата Мичоакан ученые выявили чуть больше 240 микро-землетрясений. Большую часть местные жители даже не заметили, однако такое положение вещей настораживает специалистов. Это означает, что под земной поверхностью неподалеку от Мехико есть сейсмическая активность. Учащение толчков свидетельствует о том, что магма пошла в движение и это может привести к появлению абсолютно нового вулкана. Возможно магма достигнет поверхности, необходимо регулярно наблюдать за этим процессом.

Как подчеркнул глава Центра исследований в Коста-Рике Карлос Гонсалес, местные жители должны быть более внимательны и обращать внимание на проседание грунта, выбросы газа и сейсмическую активность, так как сама Мексика представляет собой вулканически активную страну.

И действительно, такая вулканическая активность свидетельствует о скором проявлении процесса, причем вероятно очень сильном и серьезном.

Недалеко от Мехико, находится вулканический Йеллоустонский национальном парк, где круглосуточно ведутся наблюдения за землетрясениями, там тоже наблюдается повышенная активность.

Так что, скоро будет извержение, все прогнозы говорят об этом.

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