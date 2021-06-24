Евросоюз постепенно откажется от содержания животных в неволе

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24 июня 2021, 17:41

Фото: соцсети

Жуткая практика содержания птиц и животных в закрытых помещениях и маленьких клетках для выращивания в потребительских целях для человека уходит в прошлое. Издевательское фермерское содержание, по сути обездушенное, вскоре получит запрет. Европейский парламент проголосовал за то, чтобы отказаться от этой практики.

В сентябре 2018 года появилась петиция за более свободное содержания скота, птицы и рыбы. Она собрала 1,4 млн подписей в 18 государствах ЕС. Европарламент призвал Еврокомиссию провести более детальное исследование инициативы, а также наметить план перехода к более гуманному типу животноводства до 2027 года.

По оценкам активистов, более 300 млн животных практически всю жизнь проводят в стойлах или клетках.

Также, сейчас в Европе, практически невозможно встретить диких животных в цирковых представлениях или шоу, их заменяют голограммы, а живой мех на одежде становится моветоном, где предпочтение отдается искусственным тканям.

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