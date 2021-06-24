На Камчатке, после прошлогодней трагедии в Авачинской бухте, проведут рекультивацию военного полигона

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24 июня 2021, 14:56

Фото: соцсети

На камчатке, Козельский военный полигон опасных отходов планируют рекультивировать. Напомним, в прошлом году, на Аваченской бухте произошел массовый мор рыбы, морских звезд, осьминогов и мелких млекопитающих. Первыми забили тревогу сёрферы, которые стали жаловаться на жжение кожи и особенно слизистой носа и глаз. Местные морские котики, обычно очень пугливые, не хотели заходить в воду и слишком много времени проводили на берегу.

Тогда первым предположением было, что причиной массовой гибели земноводных являются утечки ядохимикатов из расположенного неподалёку Казельского военного полигона. В Москве, была сформирована группа учёных, которая в экстренном порядке прибыла на место катастрофы, но результаты проб ничего не выявили, и официальной версией стало чрезмерное цветение водорослей.

А теперь плавно переходим к исполнителям работ, а точнее, как проходит конкурс, и кто получит деньги. Пока единственным участником готовится стать компания «Геотехпроект», которая планирует освоить выделенные государством 50 миллионов бюджетных рублей. Об этом сообщает «Зеленый фонд».

Единственная заявка на конкурс, который проводился в течение всего 10 дней с 21 по 31 мая, поступила от того самого «Геотехпроекта». 2 июня конкурсная комиссия рассмотрела заявку красноярских проектировщиков и признала её не соответствующей требованиям. В качестве обоснования было указано, что «Геотехпроект» не приложил копию лицензии на обращение с отходами.

Дело в том, что исполнителю работ нужно будет вскрыть тело полигона и определить качественные и количественные характеристики отходов от 1 до 5-го класса опасности. По сути, нужно будет выполнить работы по транспортировке, размещению и перезахоронению отходов. Конечно, нужны специалисты разбирающиеся в этом и лицензия подтверждающая право на такого рода деятельность.

Однако затем происходит крайне удивительная вещь. После признания аукциона не состоявшимся, 8 июня Комиссия объявляет новый конкурс со сроком приема заявок до 16 июня, а уже 17 июня, принимает решение, которым признает заявку «Геотехпроекта» соответствующей требованиям конкурсной документации. И вот здесь возникает вопрос, как так могло получиться. Комиссия отказалась от требования о наличии лицензии, или же «Геотехпроект» представил требуемые документы? По сведениям экозащитников из открытых источников, у компании лицензии на деятельность по обращению с отходами I-IV класса опасности нет.

А дальше, только остается рассчитывать на беспристрастность ФАС и правоохранительных органов, которые должны самым тщательным образом проверить сомнительную закупку. В конце концов, под угрозой находятся не только бюджетные средства, но и обитатели Авачинского залива.

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