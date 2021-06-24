На Сахалине браконьеры перекрыли реку Мануй сетями в самый нерест тихоокеанского лосося

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24 июня 2021, 13:15

Фото: с канала "Выводы на чистоту"

На Сахалине в Долинском районе на реке Мануй «Экоактивисты Сахалина» обнаружили, что браконьеры полностью перекрыли сетями реку в период самой активной фазы нереста тихоокеанского лосося. На снятых с видеокоптера фотографиях, отчетливо видно, что русло реки перекрыто сетями от берега до берега. «Зеленые» передали фотографии в Долинскую инспекцию рыбоохраны еще 19 июня. Об этом сообщают «Выводы на чистоту».

По словам активистов 21 июня глава инспекции Дмитрий Дворниченко заявил «Эковахте», что его люди выезжали на место и задержали группу браконьеров. Рассказывать подробности он отказался. В тот же день экозащитники снова подняли в воздух коптер и сделали снимки того же места реки. И что очень удивительно - все сети были на месте, и к ним даже добавились новые.

Зеленые далеки от обвинений инспекции рыбоохраны в крышевании браконьеров, но мы все же напомним, что на днях как раз на Сахалине в суд передано дело инспектора, который с барского плеча разрешил знакомым вести незаконный промысел на нерестовой реке - в итоге только доказанный ущерб превысил 2,8 млн рублей.

Не смотря на очень высокие штрафы за ущерб причиненный биоресурсам, масштабы браконьерства просто зашкаливают. По разным оценкам учёных, в Камчатском крае квоты на вылов лосося превышены примерно на 25%, а незаконный вылов, превышает законный где-то в 2,5 раза. С такими темпами вылова, лосось скоро попадёт в Красную книгу.

В основном, незаконный промысел красной рыбы идет на продажу в Китай, рыба смешивается с легальной продукцией и экспортируется также в США и Европу.

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