На Сицилии зафиксировано новое извержение вулкана Этна

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23 июня 2021, 12:22

Фото: соцсети

Вулканическая активность на острове сейчас на пике. Крупнейший действующий вулкан в Европе всегда находится под круглосуточным наблюдением специалистов и учёных.

Обычно, его активность не представляет серьезной угрозы для местного населения.

В преддверии извержения, 16 июня, местная администрация закрыла аэропорт острова, поскольку Этна представляет угрозу безопасности полетов. Сейчас вулкан и не думает успокаиваться, 20 июня проснулся кратер на южном склоне горы. Новый выброс пепла и раскаленных камней поднялся на высоту 700 метров.

Сейчас, вниз по склону стремятся лавовые потоки, а небо затянуто облаками из пепла.

Высота Этны составляет 3329 метров. И с каждым новым извержением он подрастает на несколько метров в высоту.

В 1669 году произошло самое страшное извержение Этны, когда город Катания, расположенный у подножья горы был полностью разрушен.

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