На Сицилии зафиксировано новое извержение вулкана Этна

Вулканическая активность на острове сейчас на пике. Крупнейший действующий вулкан в Европе всегда находится под круглосуточным наблюдением специалистов и учёных.
Обычно, его активность не представляет серьезной угрозы для местного населения.
В преддверии извержения, 16 июня, местная администрация закрыла аэропорт острова, поскольку Этна представляет угрозу безопасности полетов. Сейчас вулкан и не думает успокаиваться, 20 июня проснулся кратер на южном склоне горы. Новый выброс пепла и раскаленных камней поднялся на высоту 700 метров.
Сейчас, вниз по склону стремятся лавовые потоки, а небо затянуто облаками из пепла.
Высота Этны составляет 3329 метров. И с каждым новым извержением он подрастает на несколько метров в высоту.
В 1669 году произошло самое страшное извержение Этны, когда город Катания, расположенный у подножья горы был полностью разрушен.
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