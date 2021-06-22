В заповеднике Хакассии восстановят популяцию балабанов

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22 июня 2021, 20:14

Фото: с сайта «НИА Экология»

Балабаны – это практически исчезнувший вид хищных птиц, ареал обитания которых лесостепи Средней Сибири. По данным Минприроды РФ, к 2020 году в дикой природе осталось только три известные пары. Об этом сообщает «НИА Экология».

Сейчас запускается проект по воссозданию и восстановлению популяции этих прекрасных птиц. Такой проект запущен в заповеднике «Хакасский». В дикой природе балобаны обитают в Крыму и Европе.

Сейчас единственным возможным вариантом спасения этих птиц остается их искусственное разведение. Питомник заповедника «Хакасский» станет первым в мире, кто будет выводить генетически чистых птенцов сибирского балабана.

Научные специалисты разрабатывали программу несколько лет. К проблеме восстановления популяции были привлечены инспектора и представители Росприроднадзора. Ранее, поступила инициатива сделать Якутию центром орнитологического туризма.

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