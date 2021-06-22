Самумы пройдут от Азовского до Каспийского моря: весь Юг России накроет природный катаклизм

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22 июня 2021, 13:06

Фото: соцсети

Уже несколько лет на юге России происходит опустынивание и деградация почв. Это огромная экологическая проблема, за которой стоят песочные бури и голод. К сожалению, правительство РФ спохватилось слишком поздно, проблему уже одними лесопосадками не решить. Об этом сообщает портал «Акценты».

В ближайшие дни регионы накроет небывалая песчаная буря, прогноз об этом опубликовал метеорологический центр «Фобос». Эпицентрами бури станут Чёрные земли на границе Калмыкии и Астраханской области. В обоих регионах ожидается еще и аномальная жара - выше +40°С.

Из калмыцких пустынь ветер начнет разносить пыль вплоть до низовьев Дона Ростовской области. По данным исследования ученых НГТИ, распространение песчаных бурь всё чаще приходится на восток Ставропольского края, Ростовскую область, север Дагестана и заволжскую часть Волгоградской области. Самой страшной по последствиям считается пыльная буря 1999 года, когда на Дону погибло почти 50 тысяч гектаров посевов.

Пыльные бури – следствие бездумной хозяйственной деятельности человека, когда происходит деградация плодородных земель. А вырубленные «под ноль» деревья, дают возможность ветрам поднимать в воздух сухую почву и разносить её. За редким исключением, на полях иногда оставляют лесопосадки, но и этого уже не достаточно.

Засуха, нашествие саранчи и хищнический выпас скотины приводит к почти полному уничтожению растительности. Так произошло в прошлом году в Калмыкии сразу в 7 из 13 районах республики: за год из-за бескормицы поголовье овец уменьшилось на 15%, а КРС - на 16%. Ущерб от климатической катастрофы оценивается в 1 млрд рублей.

Чёрные земли на границе Калмыкии и Астраханской области - это первая в Европе антропогенная пустыня. Причем она постоянно разрастается, занимая площадь уже в 3,5 млн гектаров. Это уже почти как Грузия или Хорватипя.

Нечто подобное, только из-за осушения моря происходит в районе Арала.



Остановить нашествие пустынь и песчаных бурь может только одно - лесополосы. Но их катастрофически мало, они зачастую бесхозные, их бесконтрольно вырубают. А нет лесов - ждите самумы.

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