На химкомбинате «Бор» в Дальнегорске прорвало накопитель химических отходов, вся химия плывёт по реке Рудной прямиком в море

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22 июня 2021, 11:11

Фото: соцсети

В Дальнегорске, как пишут местные СМИ, прорвало накопитель химических отходов на химкомбинате «Бор». Мощный поток серо-коричневой жижи хлещет в реку Рудную, которая несет это все в Японское море. Судя по размещенному в сети видео, ситуация более, чем серьезная.

Кстати, "Дальнегорский ГОК" уже успел обвинить всех вокруг, кроме себя. Это, говорят, обычный процесс - когда загрязненная вода сливается в реку, а в хвостохранилищах появляются дыры. Об этом сообщает портал «Выводы на чистоту».

А вот и первый комментарий: «Для хвостохранилища предприятия бортовая фильтрация - обычный процесс, который в этот раз усугубился двухдневными дождями. Внутри образовалась пробка, вода всегда выход найдет, поэтому вода пошла по рельефу местности. Речь идёт об обычной воде, в которой нет никаких примесей - химикатов и реагентов в ней нет, никакого вреда ни здоровью людей, ни окружающей среде она нанести не может. Хотелось бы отметить, что распространение в интернете заведомо ложной информации - не понятно, не профессионально и не объяснимо», - заявил генеральный директор ООО "Дальнегорский ГОК" Дмитрий Рачков.

Не профессионально - это нести подобную чушь, в которую не поверит ни один эксперт. Ростехнадзор еще в 2019 году ловил «Дальнегорский ГОК» на целом букете нарушений, например, на водохранилище «Горбушкинское».

В частности, как было зафиксировано в акте, там: не поддерживаются в исправном состоянии крепления откосов ГТС водохранилища «Горбушинское» АО «ГХК Бор»; не проводится регулярная очистка берм и кюветов каналов от мусора ГТС водохранилища; не обеспечивается не зарастание откосов и гребня грунтовых сооружений деревьями; не проводятся обследование участков скальных откосов и бортов каньонов, на которых возможны камнепады; не проводится очистка от камней скальных откосов и бортов каньонов; не осуществляется осмотр сооружений после прохождения половодья (паводка) и далее по списку…

То есть уровень наплевательства г-на Рачкова и всего ГОКа - зашкаливает.

А теперь самое интересное. Предприятие «БОР» сейчас находится в процессе ликвидации, там анонсировали увольнение более двух тысяч человек. Общий объем долга превышает 160 млн рублей.

«Дальнегорский ГОК» и ООО «ДХК Бор» - результат раздела в 2015 году обанкротившегося ГХК «Бор». О том, насколько крепки связи между двумя новоявленными компаниями говорит тот факт, что все работники были оформлены во втором, но реально работали на первом. В учредителях ООО «ДХК «Бор» - кипрская компания «Лиомена Инвестментс Лтд».

Этому же оффшору принадлежит московская компания «Мелькор» - в штате которой значится 1 человек, а сама она зарегистрирована в одном из столичных «резиновых» офисов, на который записано около 700 фирм, думаю налоговой стоит этим заинтересоваться. Лет 7 назад «Мелькор» даже участвовал в госзакупках на поставки борной кислоты - которую и выпускал дальнегорский комбинат «Бор».

Корни ООО «Дальнегорский ГОК» также уходят в кипрский оффшор: через московские ООО «Радамант» и ООО «Фининвест» ГОКом владеет Частная Акционерная Компания с ограниченной Ответственностью «Рэкспол Трейдинг Лимитед» (Кипр).

Похоже, никто за собой убирать не собирается…

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