В Пермском крае в группе компаний ПЦКБ Александра Бойченко экоцидные чудеса продолжаются

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21 июня 2021, 18:47

Фото: соцсети

Владелец группы ПЦБК Александр Бойченко является руководителем региональной приемной «Единой России», и его «экоответственность» обычно обостряется только в разгар предвыборных кампаний.

Например, 11 июня решением Орджоникидзевского райсуда была остановлена работа очистных сооружений, а по сути производство на основном предприятии ПЦБК — «Прикамском картоне», наносящем колоссальный вред всему Камскому водохранилищу. Об этом сообщает портал «Зеленый змий».

А уже 18 июня Пермский краевой суд отменил требования Росприроднадзора как якобы недоказанные. На этом экоцидные чудеса предприятия не заканчиваются. Здесь одной рукой борются за чистоту природы, а другой - помогают группе компаний ПЦБК скрывать экологические преступления. И чем дальше, тем сложнее воспринимать происходящий абсурд.

И вот сегодня, краевой суд во второй инстанции, подтвердил штраф ранее вынесенный «Прикамскому картону» за вред окружающей среде. Дело в том, что компания незаконно размещала коротоотваллы в водоохраной зоне, что запрещено Водным кодексом РФ. Правда юристы ПЦКБ пытались доказать, что помойку на берегу реки можно устраивать, ибо она согласована и внесена в реестр свалок.

Забавно, что в мае на короотвале побывал, глава Перми Алексей Дёмкин, который похвалил ПЦБК за высокую экологическую ответственность. Однако уже 16 июня прокуратура выиграла в арбитраже требование об отчуждении земельного участка в пользу города Перми и принудила «Прикамский картон» очистить от мусора незаконно занятую территорию.

Очень трудно преодолеть политический когнитивный диссонанс, когда владелец группы ПЦБК Александр Бойченко является одновременно руководителем региональной приемной «Единой России. Получается, что г-н Бойченко умудряется действовать по обе стороны баррикад и получать от этого дивиденды.

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