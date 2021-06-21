Экологическая стратегия Амстердама 2040 приобрела свои очертания

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

21 июня 2021, 16:10

Фото: соцсети

Очень интересная стратегия видения экологической структуры Амстердама, которая будет реализована до 2040 года. В плане развития города учтены всевозможные карты птиц, пчёл, летучих мышей и других обитателей столицы.

Начали с того, что определили узкие места в городе, где наибольшее количество ДТП с летальным исходом для ежей, зайцев, белок и хорьков и поставили задачу снизить количество таких мест. Задача не из простых, но решаемая. В первую очередь начали создавать возможность для животных перехода асфальта в этих местах проезжей части и это не только экодуки.

Сейчас активно создаются коридоры вдоль воды, железнодорожных путей и на разделительных полосах, стараясь соединять эти коридоры между собой.

В каждом районе по-разному, но создаются условия для диких пчёл. Пройдёт реконструкция освещения для удобства летучих мышей. Создадутся заросли водно-болотных растений по берегам каналов для удобства птиц и насекомых.

В стратегию развития города включено три базовых замысла. Первое, строительство и обслуживание больших парков. Второе, строительство экологических связей «лент природы», позволяющих природе проникать в город. И в заключении, природоохранное строительство – камни для гнездования воробьёв, зелёные крыши и множество мелочей для возможности проживания птиц и животных в городской черте.

У нас в больших городах, все набережные прочно закутаны в бетон, как правило, с крутым скатом к воде, что не дает возможность птицам, насекомым и мелким млекопитающим возможности доступа к ней, они вынуждены пить из луж или уходить за черту разрастающегося города. Набережные должны озеленяться, это просто необходимость для фауны и флоры городов, да и людям будет намного приятней. Ведь есть разница, гулять вдоль бетона или заросших берегов дающих тень.

Очень интересное экоприобразование появилось в Турции, там например, стали производить черепицу для крыш сразу с встроенными гнездами для птиц.

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