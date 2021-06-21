Экология в мире: уничтожение птиц в Средиземноморье и убийца гусей из «Единой России»

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21 июня 2021, 12:39 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Стало известно имя браконьера, убившего этой весной на Чукотке более сотни диких гусей. В Средиземноморье ежегодно от рук человека гибнет около 5 млн птиц. Правительство Крыма дало разрешение на застройку территории Форосского парка, который ранее находился под особой охраной государства. Британские экологи считают, что переход на четырёхдневную рабочую неделю позволит эффективно бороться с глобальным потеплением. Новозеландская организация, боровшаяся против изменения климата, признала себя расистской и самораспустилась.



На минувшей неделе стало известно имя браконьера, убившего более сотни гусей во время незаконной охоты на Чукотке. Им оказался депутат Магаданской городской Думы, член партии «Единая Россия» Александр Крамаренко. Началось всё с того, что этот господин выложил в сеть фотографию, на которой запечатлён он, а у его ног огромное количество убитых им же гусей. Мало этого, из их тушек на снегу выложена большая по размерам надпись: «Чукотка 21», этакое послание другим российским властям и деньги имущим, как круто он может позволить себе охотиться в нарушение законов Российской Федерации. Общественность возмутилась действиями данного живодёра. Когда дело дошло до скандала, Крамаренко фотографии из соцсети убрал, но было уже поздно, их копии широко разлетелись по Интернету.



Журналистам из «Новой газеты» удалось связаться с ним по телефону. Он пояснил: «Да там охотилась целая куча людей. Это фотошоп. Они же расследуют, у них и спрашивайте». Ему задали вопрос, - не он ли запечатлён на фотографии? Последовал ответ: «Нет, не я!» На этом разговор был прерван по инициативе живодёра. Но люди, знакомые с Крамаренко, подтвердили, что на фотографии изображён именно он. В настоящее время его членство в партии «Единая Россия» приостановлено. Можно сказать, что он преподнёс очень «ценный подарок» своей партии, аккурат к началу предвыборной кампании в Государственную Думу РФ.



Нещадно уничтожают птиц не только в России. В Средиземноморье от рук людей гибнет до пяти миллионов пернатых. Например, в Турции и Египте, на Мальте, в Италии, Франции, Испании их отлов достигает промышленных масштабов, в ловчих сетях погибают миллионы птиц. Такой бесконтрольный, можно сказать варварский способ охоты уже начинает приводить к исчезновению целых видов пернатых. Ситуация сильно ухудшается из-за использования современных технологий, например, применения специального клея или с помощью озвучивания записей призывного крика птиц через громкоговорители. Осложняют ситуацию глобальное потепление и расширение сельскохозяйственных угодий. Благодаря стараниям человека почти полностью исчезли европейские горлицы, под угрозой гибели популяции - перепела, иволги и сокола.

Самое печальное состоит в том, что ловцы не думают об исчезновении целых видов птиц. Ранее охотники начинали отлов осенью, что позволяло пернатым добраться до мест их традиционного гнездования. Теперь птиц ловят круглый год. А это, практически, не оставляет им шансов на размножение и выживание.



Теперь самое время взглянуть на то, что торится в Крыму. Федерация профсоюзов Татарстана, на деньги «Татнефти» выкупила Форосский парк, пустила под топор и планирует его застройку. Защитники природы забили тревогу, поскольку парк является особо охраняемой зоной и застройка его территории идёт вразрез с российскими законами. Но похоже есть такие в нашей стране, на которых эти законы не распространяются. Варваров с большими возможностями не остановило, что под вырубки пошли уникальные реликтовые деревья от вековой секвойи до можжевельника. Глава Крыма Аксёнов, похоже, не просто попустительствует беззаконию. Местные власти идут на подлог и махинации. Вопреки обещаниям сохранить парк, которые Аксенов дал Кремлю в разгар скандала, чиновники подписали постановление №313 «Об изменении режима особой охраны Парка – на памятник садово-паркового искусства регионального значения Республики Крым «Форосский». И разрешили на его территории размещение объектов некапитального строительства, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства и линейных объектов». То есть, если где-то есть старый фундамент - его можно объявить капитальной постройкой и под видом реконструкции поставить 18-этажный отель на тысячу номеров. Этажность названа не напрасно, Аксенов уже разрешил на участке 90:25:080101:16 (это и есть Форосский парк) работы по реконструкции здания «не более 18 этажей».



Хватит говорить о том, что вызывает горечь и только, для финала обзора приведу пару курьёзных новостей. Начнём с того, что британские ученые-экологи подсчитали – если работать не пять, а четыре дня в неделю, то можно значительно замедлить глобальное потепление. Такой подход к организации труда, только в Великобритании, позволит уменьшит выбросы парниковых газов на 127 млн тонн в год. Всего один дополнительный выходной уже к 2025 году уменьшит выбросы автотранспорта, сжигание и потребление электричества в офисах и все вытекающие из этого производные. Для сравнения – это всего лишь на 20% меньше, чем если бы в стране вывели из эксплуатации все частные автомобили. Сейчас экологический эффект от короткой рабочей недели тестируется в Новой Зеландии, Шотландии, Испании и в некоторых других странах Европы.



В рейтинге самых смешных решений в мире первенствует новозеландская организация защиты экологии. Её члены в коллективном порядке обвинили сами себя в расизме и приняли решение ликвидировать свою организацию, одну из самых эффективных в Южном полушарии планеты. Точнее, на это отчаянное действие пошло оклендское отделение международной молодежной группы по борьбе с изменением климата School Strike 4 Climate. Его активисты признали, что большинство среди них – это «пакеха» (так на языке маори пренебрежительно называют потомков белых колонистов). А потомков местных аборигенов в движении годами притесняли, далее всё развивалось согласно логике вещей. В School Strike 4 Climate заявили, что от изменения климата гораздо больше страдают темнокожие, инвалиды и прочие меньшинства, поэтому именно они должны быть на переднем краю экологической борьбы. Ну и да, белым активистам очень стыдно, и они очень извиняются и понимают, что их раскаяния никогда не будет достаточно. Решение о роспуске было принято по предложению и под руководством чернокожих, коренных и цветных членов группы, а также других активистов и организаций. Вот такая нешуточная околоэкологическая битва развернулась на жарком континенте, ну а что до борьбы с изменением климата, поскольку этой напасти противостоять больше некому, возможно, она рассосётся сама собой. Об этом сообщает издание «RNZ».





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