Блумберг: Газпром взял на себя ответственность за одну из самых серьезных утечек метана за последнее время

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21 июня 2021, 11:39

Фото: соцсети

Газпром сообщил, что при ремонте трубопроводов, 4 июня произошла утечка метана, по предварительным подсчетам 2,7 миллиона кубических метров. Проблему утечки удалось обнаружить и идентифицировать благодаря анализу данным со спутника предоставленным компанией Kayrros SAS.

Также компания Kayrros утверждает, что это не единственная утечка метана из трубопроводов «Газпрома». Еще одна произошла 24 мая. Газовый гигант отрицать и эту утечку не стал. «Газпром» признал ещё три утечки, замеченные в России за последний месяц.

С точки зрения влияния на глобальное потепление это можно считать эквивалентом объема выбросов, которые производят 40 тысяч машин с двигателями внутреннего сгорания в США за год, свидетельствуют данные Фонда защиты окружающей среды. Kayrros оценила выбросы в 395 метрических тонн в час (порядка 583 тысяч кубометров). Таким образом, получается, что газовая компания несет ответственность за рекордную утечку в нефтегазовом секторе с сентября 2019 года. Об этом сообщает «Лента.ру».

В «Газпроме» сообщили, что вторая утечка связанна с двухдневными плановыми работами на участке в Башкирии. Выбросы оцениваются в 900 тысяч кубометров, и по мнению компании, это не противоречит принятым в отрасли правилам безопасности.

В эпоху потепления климата, такая халатность просто недопустима. Времена, когда можно было бесконтрольно выбрасывать метан или СО2, сливать неочищенные стоки, привели к проблемам сегодняшнего дня. Газпром, богатая компания, почему недостаточно датчиков обнаружения? Почему мониторинг ведется из рук вон как плохо? А самое страшное – тихо. Ведь Газпром о своих проблемах даже не удосужился сообщить. Боюсь даже предположить, что может еще скрываться за высокими стенами этой корпорации.

Конечно, метан и самостоятельно выделяется и выходит из земли, но здесь речь идет об огромных аварийных выбросах холдинга. И это не аварии, а техногенные катастрофы.

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